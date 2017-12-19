Продукты, вызывающие сонливость

Международные диетологи рассказали, какие продукты вызывают сонливость. Для многих знакома ситуация, когда даже после бодрящего душа и сытого завтрака у нас все еще недостаточно сил и энергии для продуктивного дня.Специалисты поясняют, что присутствие в утреннем или дневном меню целого ряда неподходящих продуктов приводит к тому, что мы постоянно чувствуете себя уставшими и сонными.Однако не спешите полностью отказываться от любимых блюд, а просто употребляйте на ужин.На первом месте оказались быстрые углеводы. Свежая ароматная выпечка и чашка крепкого кофе не придаст вам необходимой энергии для продуктивного дня. Специалисты поясняют, что после резкого выброса сахара в кровь, которому способствуют быстрые углеводы, вы непременно почувствуете усталость и сонливость.Потому диетологи советуют полностью исключить белый хлеб и сладкую выпечку из утреннего рациона.Далее в списке идет всеми любимое кофе. Этот вкусный и популярный напиток действительно бодрит, но только в небольших количествах. Превышение нормы приведет к тому, что вы будете еще сильнее хотеть спать.На третье строчке расположились вишня и черешня. Специалисты не рекомендуют выбирать эти ягоды в качестве дневного перекуса. Дело в том, что вишня и черешня – природные источники мелатонина (гормона, регулирующего сон). Вишневый сок рекомендуют людям, страдающим бессонницей.Также специалисты не рекомендуют употреблять утром соевые продукты. Это связано с тем, что соевые продукты богаты различными аминокислотами, в том числе и триптофаном — аминокислотой, участвующей в синтезе мелатонина, о котором мы уже упоминали ранее.Кроме того, диетологи не советую употреблять на завтрак курицу (а также кролика и индейку), миндаль, бананы и молочные продукты.