Не можете уснуть? Это отличное средство поможет вам

Австралийский физиолог Рик Хэй рассказал о продуктах, которые могут помочь справиться с бессонницей. Все они состоят из натуральных компонентов и не вызывают побочных эффектов.Об этом сообщают СМИ."Золото" среди успокаивающих нервную систему продуктов получили китайские белый и зеленый чай. Они содержат L-теанин, другое название которого "расслабляющая аминокислота". Чай поможет успокоить нервную систему и уснуть.Еще один отвар из трав, но на этот раз ромашковый, занял второе место в списке. Лучше всего, конечно, употреблять ее внутрь, но если вам не нравится вкус такого чая, то можно поставить у кровати эфирное масло ромашки, которое также сыграет роль успокоительного.Немного другого типа средством от бессонницы является корица. Все дело в том, что часто люди не могут заснуть из-за колебания уровня сахара в крови. Это касается в основном диабетиков. Корица же стабилизирует этот показатель.Также в список попали лакрица, имбирь, лимон, маракуя, лайм и даже плоды баобаба. Они помогают восстановить нервную систему и расслабиться.