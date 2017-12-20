Плохой сон может ухудшать память у пожилых людей

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По мнению ученых из Калифорнийского университета, плохое качество сна может ухудшить память у пожилых людей, в то время как качественный сон может восстановить ее.Сон играет важную роль в консолидации воспоминаний – перемещении информации из кратковременной памяти в долговременную. Когда пожилые люди не могут хорошо отдохнуть ночью, консолидация памяти нарушается, говорят эксперты. Долгосрочные воспоминания формируются, когда мозг производит два вида электрических волн для создания глубокого сна, но мозг пожилых людей с трудом синхронизирует эти волны. Новое исследование продемонстрировало связь между способностью вспоминать информацию и качеством ночного сна, предполагая, что если ночной сон может быть улучшен, последствия деменции также могут быть уменьшены.Глубокий сон создается парой синхронных волн электрической активности, и в ходе испытаний ученые отслеживали эти волны у молодых и пожилых людей во время сна. Перед тем, как участники ложились спать, они пытались запомнить 120 пар слов. Чем лучше была синхронизация между медленными и быстрыми волнами сна, тем больше слов участники вспоминали наутро. Мозговые волны молодых участников были лучше синхронизированы, чего нельзя сказать о мозговых волнах пожилых людей, отмечают эксперты. Когда пожилые люди имели плохое качество ночного сна, их способность к запоминанию слов значительно ухудшалась. Специалисты надеются, что если им удастся синхронизировать мозговые волны, они смогут восстановить способность к формированию воспоминаний у пожилых людей.