Совместная жизнь с мужчинами вынуждает женщин набирать вес
Напротив, 40% опрошенных мужчин сообщили, что женщины оказывали положительное воздействие на их рацион питания, когда они начинали жить вместе, и, в конечном итоге, представители сильного пола начинали есть меньше нездоровой пищи. При этом 60% мужчин не заметили практически никакой разницы в пищевых привычках до и после начала совместной жизни с женщинами.
Проведенное исследование также показало, что только 1 из 10 пар сказала, что их сексуальная жизнь улучшилась после того, как они стали жить совместно с партнером. В общей сложности, 33% людей признались, что они стали реже заниматься сексом с момента совместного проживания, в то время как остальные сообщили, что их сексуальная жизнь осталась неизменной.
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