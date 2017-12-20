Совместная жизнь с мужчинами вынуждает женщин набирать вес

Более четверти женщин сообщили, что они прибавили в весе после того, как стали жить со своими партнерами-мужчинами, потому что они стали есть больше нездоровых продуктов, таких как пицца, бургеры и чипсы. Опрос 1000 британцев – 500 мужчин и 500 женщин – показал, что 27% женщин начали неправильно питаться уже через несколько недель после того, как переехали к своим партнерам. Женщины обвиняли мужчин в изменении рациона, заявляя, что они отрицательно влияют на пищевые привычки, в связи с чем женщины неизбежно набирают лишний вес. Оставшиеся 73% женщин сказали, что мужчины лишь немного изменили их рацион питания или совершенно никак не повлияли на него после начала совместного проживания.Напротив, 40% опрошенных мужчин сообщили, что женщины оказывали положительное воздействие на их рацион питания, когда они начинали жить вместе, и, в конечном итоге, представители сильного пола начинали есть меньше нездоровой пищи. При этом 60% мужчин не заметили практически никакой разницы в пищевых привычках до и после начала совместной жизни с женщинами.Проведенное исследование также показало, что только 1 из 10 пар сказала, что их сексуальная жизнь улучшилась после того, как они стали жить совместно с партнером. В общей сложности, 33% людей признались, что они стали реже заниматься сексом с момента совместного проживания, в то время как остальные сообщили, что их сексуальная жизнь осталась неизменной.