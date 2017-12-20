Медики рассказали, как алкоголь влияет на кожу

Спиртные напитки могут стать причиной кожных дефектов, утверждают ученые.Специалисты университета штата Техас в течение четырнадцати лет наблюдали более, чем за 80 000 женщинам, которые в том или ином количестве употребляли спиртные напитки.При этом медики выяснили, что регулярное употребление женщинами спиртного может быть связано с обострением и ухудшением симптомов различных заболеваний кожи. По мнению исследователей, это вызвано тем, что алкоголь провоцирует нарушения основных обменных процессов в организме, затрагивая функции почек, печени, сердца, костного мозга.Также в результате злоупотребления спиртными напитками возникает дефицит питательных веществ и отмечается общее снижение иммунитета. Кроме того, для любителей алкоголя значительно увеличивается риск заражения бактериальными и грибковыми инфекциями, также проявляющихся в виде кожных дефектов.Доктора объясняют, что ухудшение состояния кожи связано, прежде всего, с возникающим в результате нездорового образа жизни недостатком цинка и витамина С, нарушением процесса всасывания их из желудочно-кишечного тракта.