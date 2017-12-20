10 естественных способов повысить иммунитет
Красный перец
Главные вещества острого перца — капсаицины или капсаициноиды, действуют на рецепторы в слизистой оболочке, а те, в свою очередь, передают сигналы мозгу. В результате учащается пульс, увеличивается потоотделение и вырабатываются эндорфины (сложные химические соединения, утоляющие боль и вызывающие чувство эмоционального подъема). Именно поэтому рекомендуется употреблять красный острый перец зимой, чтобы легче переносить зимнюю тоску.
Корица
Корица — это приправа, которую изготавливают из коры коричных деревьев путем ее высушивания. В состав корицы входят пищевые волокна, дубильные вещества и смола. Корица является достаточно серьезным лекарственным средством. Она способствует снижению сахара в крови при сахарном диабете и способна помочь даже в клинических случаях. Пищевые волокна и кальций выводят из организма вредные вещества вроде солей желчных кислот, благодаря чему значительно снижается риск возникновения рака толстой кишки.
Яблоки
Яблоки созревают осенью, так что ноябрь — это идеальное время, чтобы насладиться их вкусом в сыром или приготовленном виде. Сделайте пирог, запеките или просто посыпьте корицей и полейте медом. Яблоки богаты пектином — хорошо растворяемой клетчаткой, аналогов которой нет ни в одном другом фрукте или овоще.
Сушеные травы
Сушеные травы могут также дать правильный импульс для организма, при условии, что вы правильно извлечете из них всю пользу. Травы сохраняют большинство антиоксидантных соединений даже в засушенном виде, и чем больше вы их положите в блюдо — тем лучше. В числе проверенных трав — кинза, базилик, укроп, чеснок, имбирь, лимонник, орегано, петрушка и розмарин.
Домашний бульон
Хорошо сваренный бульон может стать источником важных минералов для организма, а в комбинации с овощами и вовсе является суперпродуктом, который даст организму все необходимое для защиты от вирусов и бактерий. Главное в наваристом бульоне — порция натурального желатина, который остро необходим нашим костям и соединительной ткани.
Кориандр
Кориандр содержит одиннадцать видов эфирных масел, семь видов кислот (включая аскорбиновую, более известную как витамин С), минералы и витамины, и все они обладают целым рядом полезных свойств. Цинеол и линолевая кислота, присутствующие в кориандре, обладают противоревматическими и противоартритными свойствами, уменьшают воспаления. Некоторые из компонентов кориандра обладают способностью выводить излишки жидкости из организма. Кориандр помогает при отеках, вызванных анемией и нарушениями работы почек. Некоторые присутствующие в кориандре кислоты, а именно линолевая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая и аскорбиновая очень эффективны в уменьшении уровня холестерина в крови. Они также сокращают отложения холестерина на внутренних стенках сосудов.
Чеснок
Антибактериальные свойства чеснока вызваны содержащимися в нем фитонцидами. Благодаря им чеснок препятствуют размножению бактерий. Чеснок также способствует естественной выработке сероводорода. Им и обусловлена значительная часть полезных свойств чеснока — сероводород является антиоксидантом, стимулирует кровообращение и способствует расслаблению сосудов.
Лук
Лук содержит полный комплекс витаминов, эфирные масла, флавоноиды, серу, фтор, железо, магний и кальций. Это универсальное противовоспалительное и антибактериальное средство, которое стоит недорого, зато приносит максимум пользы.
Помидоры
В одном помидоре содержится суточная норма витамина С и витамина А. В томатах есть витамины всех групп, а также микроэлементы — калий, фосфор, магний, натрий. Кроме того, помидоры включают органические кислоты, сахар, клетчатку и ликопин, который обладает удивительным влиянием на человеческий организм, в частности на эпидермис.
Тыква
В плодах тыквы много натуральных сахаров, каротин, крахмал, витамины группы В, пектиновые вещества, клетчатка, органические кислоты, соли кальция, железа, магния, а также довольно редкий витамин Т, который участвует в ускорении обменных процессов, свертывании крови и образовании тромбоцитов. Тыква очень богата солями калия и каротином, в чем ей нет равных среди других продуктов.
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