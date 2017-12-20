10 естественных способов повысить иммунитет

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Как только наступает зима, мы начинаем ощущать упадок сил и снижение эмоционального фона. Объяснение этому простое — день становится короче, температура падает и организму начинает не хватать тех ресурсов, к которым он привык. Так происходит даже с самыми здоровыми их нас, однако способ борьбы с сезонным упадком иммунитета есть. В числе самых эффективных методов — тренировки, здоровый сон и правильное питание. Существуют продукты, которые способны дать мощный толчок вашему здоровью. При этом они удивительно вкусны и могут стать основой для прекрасных блюд.Главные вещества острого перца — капсаицины или капсаициноиды, действуют на рецепторы в слизистой оболочке, а те, в свою очередь, передают сигналы мозгу. В результате учащается пульс, увеличивается потоотделение и вырабатываются эндорфины (сложные химические соединения, утоляющие боль и вызывающие чувство эмоционального подъема). Именно поэтому рекомендуется употреблять красный острый перец зимой, чтобы легче переносить зимнюю тоску.Корица — это приправа, которую изготавливают из коры коричных деревьев путем ее высушивания. В состав корицы входят пищевые волокна, дубильные вещества и смола. Корица является достаточно серьезным лекарственным средством. Она способствует снижению сахара в крови при сахарном диабете и способна помочь даже в клинических случаях. Пищевые волокна и кальций выводят из организма вредные вещества вроде солей желчных кислот, благодаря чему значительно снижается риск возникновения рака толстой кишки.Яблоки созревают осенью, так что ноябрь — это идеальное время, чтобы насладиться их вкусом в сыром или приготовленном виде. Сделайте пирог, запеките или просто посыпьте корицей и полейте медом. Яблоки богаты пектином — хорошо растворяемой клетчаткой, аналогов которой нет ни в одном другом фрукте или овоще.Сушеные травы могут также дать правильный импульс для организма, при условии, что вы правильно извлечете из них всю пользу. Травы сохраняют большинство антиоксидантных соединений даже в засушенном виде, и чем больше вы их положите в блюдо — тем лучше. В числе проверенных трав — кинза, базилик, укроп, чеснок, имбирь, лимонник, орегано, петрушка и розмарин.Хорошо сваренный бульон может стать источником важных минералов для организма, а в комбинации с овощами и вовсе является суперпродуктом, который даст организму все необходимое для защиты от вирусов и бактерий. Главное в наваристом бульоне — порция натурального желатина, который остро необходим нашим костям и соединительной ткани.Кориандр содержит одиннадцать видов эфирных масел, семь видов кислот (включая аскорбиновую, более известную как витамин С), минералы и витамины, и все они обладают целым рядом полезных свойств. Цинеол и линолевая кислота, присутствующие в кориандре, обладают противоревматическими и противоартритными свойствами, уменьшают воспаления. Некоторые из компонентов кориандра обладают способностью выводить излишки жидкости из организма. Кориандр помогает при отеках, вызванных анемией и нарушениями работы почек. Некоторые присутствующие в кориандре кислоты, а именно линолевая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая и аскорбиновая очень эффективны в уменьшении уровня холестерина в крови. Они также сокращают отложения холестерина на внутренних стенках сосудов.Антибактериальные свойства чеснока вызваны содержащимися в нем фитонцидами. Благодаря им чеснок препятствуют размножению бактерий. Чеснок также способствует естественной выработке сероводорода. Им и обусловлена значительная часть полезных свойств чеснока — сероводород является антиоксидантом, стимулирует кровообращение и способствует расслаблению сосудов.Лук содержит полный комплекс витаминов, эфирные масла, флавоноиды, серу, фтор, железо, магний и кальций. Это универсальное противовоспалительное и антибактериальное средство, которое стоит недорого, зато приносит максимум пользы.В одном помидоре содержится суточная норма витамина С и витамина А. В томатах есть витамины всех групп, а также микроэлементы — калий, фосфор, магний, натрий. Кроме того, помидоры включают органические кислоты, сахар, клетчатку и ликопин, который обладает удивительным влиянием на человеческий организм, в частности на эпидермис.В плодах тыквы много натуральных сахаров, каротин, крахмал, витамины группы В, пектиновые вещества, клетчатка, органические кислоты, соли кальция, железа, магния, а также довольно редкий витамин Т, который участвует в ускорении обменных процессов, свертывании крови и образовании тромбоцитов. Тыква очень богата солями калия и каротином, в чем ей нет равных среди других продуктов.