Эти упражнения избавят от боли в шее

Наилучшие средства, входящие в комплекс профилактики и лечения заболеваний шейного отдела позвоночника, — это массаж и лечебная гимнастика. Именно гимнастика играет главную роль. Специальные упражнения направлены на расслабление и приведение мышц в тонус, повышение их функциональности.Исходное положение (ИП) – сидя на скамейке или на стуле, руки на коленях, ладони развернуты кверху, мышцы шеи расслаблены, голова слегка опущена. Повторять упражнения 8–10 раз.ИП – кисти к плечам. Круговые движения: 4 вперед, 4 назад.ИП – кисти к плечам. Подъем локтей вверх – вдох, опускаем – выдох.ИП – кисти к плечам. Отведение рук в стороны.ИП – пальцы в замок перед грудью. Подъем рук на вдохе. Опускание на выдохе.ИП – руки на коленях. Поочередный подъем плеч на вдохе. Опускание на выдохе.ИП – руки на коленях. Одновременное круговое вращение плечами.ИП – пальцы рук на плечах, локти разведены в сторону, спина выпрямлена. Статическое напряжение мышц верхнего плечевого пояса (10–15 раз).ИП – руки на поясе. При фиксированном туловище и выпрямленной спине подъем плеч (15–20 раз).ИП – руки на коленях. Медленные качательные движения головой в стороны (по 5–8 раз в каждую сторону).Руки на коленях. Максимальное сгибание и разгибание в шейном отделе. Каждое движение повторите 8–10 раз.Глаза закрыты, руки на коленях. Медленные круговые движения головой по 2 раза в каждую сторону (всего 4 серии).Руки на поясе. Вращательные движения плеч вперед и назад (всего 5–6 серий).Локти вдоль туловища. Руки сжаты в замок перед грудью. Выпрямляя руки, выворачивайте ладони наружу. Повторите упражнение 8–10 раз.Руки перед грудью сжаты в замок. Вращательные движения кистями (10–15 раз).