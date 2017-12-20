ТОП-8 главных правил идеально сваренного кофе

Вкус кофе зависит от множества факторов и может варьироваться в широких пределах. На него влияет и страна происхождения, и способ обжарки, и степень помола, и метод приготовления. Но одно дело если кофе с плантаций Бразилии отдает орехом, совсем другое — когда во вкусе чувствуется привкус хлорки и горечь.Чтобы кофе радовал ароматом и вкусом, для начала нужно приобрести по-настоящему качественный продукт, а во-вторых, еще уметь его правильно сварить в кофемашине, старой доброй джезве или любым доступным способом. В приготовлении кофе нет мелочей, и каждый, казалось бы, нюанс может сыграть решающую роль в итоговом вкусе кофе.Самые лучшие кофейные зерна — те что попадают в магазин спустя несколько дней после обжарки или обжариваются на месте. Покупать сырые зерна и самостоятельно заниматься обжаркой было бы пустой тратой денег и продукта. В идеале нужно найти надежного и проверенного поставщика или же специализированный магазин, где подобный товар пусть в дефиците, но все же иногда встречается. В супермаркете на развес зерна лучше не покупать: здесь мало следят за правильными условиями хранения кофе и держат его в прозрачных или открытых банках. А как известно, кислород и яркий свет являются худшими врагами для аромата жареных зерен. Кофе должен быть упакован в непрозрачную, вакуумную упаковку, которая надежно сохраняет все качественные параметры кофе.Кофе — напиток с богатой историей и вековыми традициями. При выборе зерен обращать внимание нужно не на известный коммерческий бренд, а на опытных производителей, и в первую очередь на страну и регион происхождения зерен, также на состав кофе — всегда отдавайте предпочтение чистой арабике. Более дешевые альтернативы обычно содержат зерна робуста, имеющие повышенное содержание кофеина и более «суровый» вкус. Поэтому при поиске действительного качественного кофе, лучше воздержаться от экспериментов и придерживаться проверенной годами классики.После вскрытия упаковки кофейные зерна следует пересыпать в герметичный контейнер. Идеально подойдет керамическая банка с плотно закрывающейся крышкой с резиновым уплотнителем. Худшее место для хранения кофе — холодильник, в котором жареные бобы будут легко поглощать влагу и запахи продуктов. Кофейные эксперты настоятельно рекомендуют не запасаться кофе впрок и тем более никогда не замораживать его. Запаса свежего кофе должно хватать на 5-7-дней, а хранить его рекомендуется при комнатной температуре.Почти сразу после помола кофе начинает терять свои вкусовые качества. Для получения наилучшего вкуса кофе всегда нужно варить из зерен, которые смололи непосредственно перед приготовлением, поэтому помимо кофемашины или другого приспособления для варки кофе под рукой также должна быть качественная кофемолка. Настоящие ценители кофе отдают предпочтение кофемолкам Solis, Zassenhaus, Rancilio. Любители выбирают варианты попроще вроде Braun и Bodum, которые тоже весьма неплохо справляются со своей функцией.Даже самые качественные зерна может испортить плохая вода. Она играет важную роль в раскрытии вкуса кофе, и если вода имеет посторонние запахи вроде хлора, то не стоит ждать что вкус кофе будет неземным. Кроме того, вкус кофе портит размягченная или дистиллированная вода. Для приготовления кофе лучше всего использовать бутилированную фильтрованную воду или воду из-под крана на кухне, прошедшую через угольные фильтры.Стандартная пропорция для приготовления ароматного, достаточного крепкого кофе составляет 2 столовые ложки на одну 180 мл чашку или 2 3/4 соловые ложки на одну 240 мл чашку. Всяческие уловки, призванные сэкономить на количестве, вроде сокращения числа ложек кофе или добавления большего объема воды только обернутся тем, что кофе получится не таким ароматным и будет горчить.Правильная температура заваривания составляет примерно 93 ?C. До такой температуры вода остывает где-то спустя 45 секунд после кипения (в хороших кофемашинах температура выставляется автоматически). Если же вода для заваривания будет слишком горячей, зерна придадут кофе горький вкус. Повторный нагрев или кипячение также испортят вкусовые качества напитка, сделав их плоскими и слишком горькими.Ароматный и вкусный кофе можно сварить только в чистой кофемашине. Поэтому все оборудование для приготовления кофе необходимо периодически, по крайней мере раз в месяц, мыть и чистить. Для кофемашины используйте не агрессивные, специализированные моющие средства. Не стоит забывать и про кофемолку — она также нуждается в регулярном уходе.