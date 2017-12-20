Ученые призвали убирать сотовые на расстояние 80 см от головы на ночь

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сотрудники Калифорнийского департамента здравоохранения выявили прямую связь между онкологией и использованием мобильника.Из-за возросшего числа доказательств, связывающих развитие опасных болезней (рак, бесплодие, психические расстройства) с использованием смартфонов, ученые из Калифорнийского департамента здравоохранения выпустили памятку, призывающую держать сотовые телефоны на расстоянии 80 сантиметров от головы во время сна.По словам ученых, у многих людей вошло в привычку заводить будильники на своих смартфонах и оставлять их прямо у изголовья кровати, однако именно такое поведение якобы зачастую приводит к онкологии или бесплодию.Ученые призывают убирать мобильные устройства на расстояние вытянутой руки именно в ночное время, поскольку в этот период мозг спящего наиболее уязвим для негативного воздействия техники.