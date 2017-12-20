Ученые ошарашили новым исследованием о мужчинах и женщинах

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В будущем женщины будут глупее.Группа учёных из США, Австралии и Швейцарии провела исследования и выяснила, что в будущем мужчины станут более сильными, а женщины будут заметно глупее.Учёные обращают внимание на то, что процесс эволюции невозможно остановить, поэтому современный человек является его частью и привносит свой вклад. В данный момент, когда устоявшееся общество вступает в фазу активного прогресса, изменений на психологическом и физическом уровне не избежать. Как узнали журналисты VladTime, исследователи изучили данные британцев из Биобанка и сделали некоторые выводы о будущем человеке.Учёные рассказали, что мужчины должны обрести больший индекс массы тела и мышечной массы, поскольку сегодня женщины отдают предпочтение именно такой физической форме представителей сильной половины человечества. В свою очередь дамы будут иметь низкий интеллект. Это связано с тем, что сегодня существует два типа женщин: молодые мамы и родительницы старше или вовсе не рожавшие.Первый тип с появлением ребёнка перестаёт заниматься самообразованием и познанием мира и не может выступать примером для наследников, тогда как второй (который размножается реже) продолжает получать знания и развивать мозг на протяжении жизни.