Ученые посоветовали россиянам не добавлять в салат оливье соленые огурцы
Все рекомендации изложены на официальном сайте вузовского проекта «Школа здорового питания», который курирует СибГМУ.
«Калорий в консервированных огурцах не очень много, но этот продукт содержит в себе много соли, что может вызвать отеки. Кроме того, маринованные огурчики, как любой другой пересоленный и пряный продукт, пробуждают чрезмерный аппетит. А в новогоднюю ночь это нежелательный эффект», — уверены специалисты.
Майонез лучше заменить на домашний вариант соуса, без множества «химических добавок», а отварная курятина поможет сохранить фигуру после новогодних праздников без потребления вредных трансжиров, содержащихся в колбасе.
Напомним, по подсчету Центробанка, в этом году салат оливье на новогодний стол обойдется россиянам на 1,2% дороже, в 312 рублей для одного семейства. Повышение стоимости блюда объясняется подорожанием колбасы и картофеля — 3,1% и 9,4% соответственно.
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