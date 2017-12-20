Как провести новогодние праздники с пользой для здоровья
Отмените "предпраздничную голодовку". Вы голодаете в течение дня и планируете покушать только после двенадцати — зря. Как только вы сядете за стол, голодный желудок сойдет с ума. Вам будет хотеться есть все и много. Вот тут очень тяжело остановиться.
Ешьте небольшими порциями. Конечно, за праздничным столом трудно удержаться и не попробовать все, что на нем стоит. Диетологи советуют сократить порции до минимума, чтобы избежать проблем с желудком и кишечником.
Чувствуете насыщение — остановитесь. Когда ваш желудок насытился, а глаза еще хотят попробовать вкусный десерт, очень сложно остановиться. Что тут такого, если вы съедите кусок пирога, запив его чаем? Правильный ответ: ваш организм "наелся", хватить кушать. А вот сладкое может подождать до утра.
Ужинайте за 1,5-2 часа до сна. Исключение — новогодняя ночь. В остальные дни не отклоняйтесь от графика, чтобы процесс переваривания не нарушал качества вашего сна.
Ограничьте потребление алкоголя и кофеина. По мнению врачей, выпитый перед сном алкоголь мешает организму погружаться в глубокий сон. В течение ночи вы будете просыпаться несколько раз, а на утро будете чувствовать себя разбитым. Кофе и чая перед сном тоже следует избегать.
Запомните эти простые советы и новогодние праздники станут для вас по-настоящему волшебными.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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