В энергетических напитках содержится 16 чайных ложек сахара

В среднестатистическом энергетическом напитке содержится около 16 чайных ложек сахара – намного больше, чем рекомендуемая дневная норма. Именно поэтому эксперты призывают запретить продажу подобного рода напитков подросткам моложе 16 лет.Исследователи оценили содержание сахара в целом ряде напитков и получили ошеломительные результаты. Больше всего сахара они обнаружили в банке Energy and Tropical Guava Flavour (производитель Rockstar): на 500 мл в этом продукте содержится 78 г сахара, что составляет 20 чайных ложек. Это более чем в три раза превышает предельно рекомендованную суточную норму сахара в 25 г для женщин и 38 г для мужчин.Кроме того, в энергетических напитках отмечается и опасный для здоровья уровень кофеина, а также повышенная калорийность.Исследователи проанализировали ингредиенты разных напитков, емкостью от 150 до 1 000 мл. Отметим, что объем в 500 мл является самым распространенным среди большинства банок и бутылок. Автор исследования профессор Грэхэм Макгрегор из Queen Mary University of London подчеркнул, что такое количество сахара абсолютно неприемлемо для детей, поскольку оно никак не укладывается в рамки здоровой сбалансированной диеты. Именно поэтому продажу энергетических напитков для лиц моложе 16 лет необходимо запретить, считают ученые.В последние годы во многих развитых и развивающихся странах мира разворачивается настоящая эпидемия детского ожирения, которая связана с неправильным питанием и низкой подвижностью современных детей. Столь высокое содержание сахара в популярных у детей и подростков энергетиках может быть одной из главных причин этой проблемы.