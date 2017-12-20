Ученые назвали еще одну причину ожирения

Вы будете удивлены, из-за телевизора вы можете набрать лишний вес.Всем известно, что главными причинами ожирения являются неправильное питание, точнее - очень жирное и калорийное, а также дефицит двигательной активности. То есть, человек, который все время лежит или сидит, да еще и успевает постоянно что-то есть, обязательно будет набирать лишние килограммы. За год такой образ жизни может привести к набору 10-40 кг, в зависимости от того, насколько холит и лелеет себя человек.Американские ученые провели ряд новых уникальных исследований, чтобы понять, какие еще причины ожирения существует. И какого же было их удивление, когда они выявили прямую взаимосвязь между просмотром телевизора и набором лишней массы тела.Исследователи собрали определенное количество добровольцев, после чего разделили их на две группы. Участники первой группы должны были кушать за столом в полной тишине, а второй - с включенными на кухне кино или передачей по телевизору.В результате ученым удалось определить, что в момент употребления пищи человеком в тишине его мозг спустя несколько минут получает сигнал о насыщении, а когда человек ест и смотрит ТВ-шоу, каждый новый кусочек пищи, который он кладет себе в рот, распознается мозгом, как нечто новое. Поэтому человек имеет все шансы на то, чтобы переедать каждый раз, когда садится кушать напротив включенного телевизора.Следовательно, для того, чтобы обезопасить свою фигуру и не поправляться, нужно просто убрать из кухни телевизор или не кушать в комнатах, где он есть.