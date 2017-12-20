Семь пряностей, которые согреют вас в зимнюю стужу
Эти специи согреют вас в зимнюю стужу:
Молотый красный перец. Стимулирует работу сердца и кровообращение, а также ускоряет обмен веществ.
Корица. Разжижает кровь и улучшает кровообращение в целом.
Гвоздика. Очищает ЖКТ от вредных накоплений, усиливает аппетит и перистальтику кишечника.
Кумин. Поставляет в кровь полезные вещества, улучшает кровообращение и положительно влияет на состав крови, предупреждая развитие таких заболеваний, как анемия.
Черный перец. Стимулирует пищеварительные процессы, предупреждает развитие тромбов в кровеносных сосудах, за счет чего обеспечивается нормальное кровообращение.
Имбирь. Нормализует пищеварение и разжижает кровь, благодаря чему отлично согревает в холодную погоду.
Кардамон. Контролирует артериальное давление и не позволяет ему снижаться, а также поддерживает организм в тонусе.
Все эти специи имеют острый вкус и, попадая в организм человека, они усиливают кровообращение, за счет чего и создается эффект согревания.
Никогда не употребляйте алкоголь, преследуя цель согреться. На самом деле, спиртные напитки и вправду разгоняют кровь и человека может даже бросить в жар, но это кратковременное явление и уже через час-полтора ему станет еще холоднее, чем было до того, как он выпил. По статистике, люди, замерзшие на улице, перед своей смертью употребляли алкоголь.
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