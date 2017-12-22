Ученые нашли 2 новых биомаркера рассеянного склероза

Ученые из университета Хаддерсфилда нашли два новых биомаркера рассеянного склероза. Они установили, что у людей с рассеянным склерозом снижены уровни сфингозина и дигидросфингозина. Это открытие в будущем может изменить диагностику и лечение рассеянного склероза.На данный момент для выявления рассеянного склероза (аутоиммунного заболевания, поражающего нервные волокна головного и спинного мозга) необходимо проведение инвазивной и часто болезненной спинномозговой пункции. Для нового же теста нужен будет только образец крови.Ранее уже было обнаружено, что при рассеянном склерозе снижены уровни сфингозина и дигидросфингозина в мозговой ткани. Исследователи применили метод масс-спектрометрии и выяснили, что снижение концентрации выш