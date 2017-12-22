Ученые нашли 2 новых биомаркера рассеянного склероза
На данный момент для выявления рассеянного склероза (аутоиммунного заболевания, поражающего нервные волокна головного и спинного мозга) необходимо проведение инвазивной и часто болезненной спинномозговой пункции. Для нового же теста нужен будет только образец крови.
Ранее уже было обнаружено, что при рассеянном склерозе снижены уровни сфингозина и дигидросфингозина в мозговой ткани. Исследователи применили метод масс-спектрометрии и выяснили, что снижение концентрации выш
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