Названы уникальные для здоровья "плюсы" фитнеса

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Эксперты рассказали, какую пользу здоровью приносят занятия фитнесом.Понятие "фитнес" на сегодняшний день знакомо практически всем, но мало кому известно, сколько пользы включают в себя регулярные тренировки. Ученые со всего мира исследуют этот вопрос и уже сейчас утверждают, что благодаря регулярному фитнесу улучшается не только внешний вид человека, а и работоспособность его мозга.1.После фитнес-тренировок действительно улучшается настроение, если не верите - проверьте сами, как и ученые из Австралии.2.Кардиотренировка благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему и буквально "заводит" сердце.3. Устраняется депрессия и успокаивается нервная система. Ученые отмечают, что после фитнеса у людей резко снижается уровень кортизовла в крови, а это значит, что людям, регулярно тренирующимся депрессия не грозит.4. Улучшаются когнитивные способности и память. Ученые проводили исследования, в которых предлагали участникам заниматься фитнесом в течение нескольких недель, а другим - наоборот, сократить физические нагрузки до минимума. В результате оказалось, что те, кто занимался, стали обладать более развитыми когнитивными способностями.5. Увеличивается объем гиппокампа. Эта часть мозга отвечает за память, так что чем больше она будет, тем лучше у вас будет память.Людям, которые достигли 50 лет ученые советуют уделять время фитнесу ежедневно, устраивая занятия по 45-60 минут. Многие скажут, что это чересчур много, но на самом деле фитнес - это не только тренировка в спорткомплексе с целой группой людей. Вы можете быстро ходить, бегать, выполнять упражнения, которым вас уже научили дома и так далее. Главное - это ваше желание, а возможности найдутся всегда.