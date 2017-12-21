О каких страшных заболеваниях могут рассказать ваши ногти

Посмотрите пристально на свои ногти. Состояние ногтей может многое рассказать о вашем здоровье. Медики считают, что оценка ногтей показывает, есть ли у вас проблемы с почками, легкими, печенью, испытываете ли вы стресс, недостаток сна, авитаминоз и многое другое.Псориаз легко распознать по образованию ямок на ногтях. Если ноготь побледнел до половины, значит, у вас снижен уровень альбумина в крови. Синие ногти говорят о недостатке кислорода. При инфекционном эндокардите участки кожи под ногтями кровоточат.Хрупкие ногти свидетельствуют о нехватке витаминов, кальция и белков в рационе. Из-за дефицита железа ногти становятся вогнутыми. Полоски на ногтях могут говорить о наличии онкологического заболевания.