О каких страшных заболеваниях могут рассказать ваши ногти
Псориаз легко распознать по образованию ямок на ногтях. Если ноготь побледнел до половины, значит, у вас снижен уровень альбумина в крови. Синие ногти говорят о недостатке кислорода. При инфекционном эндокардите участки кожи под ногтями кровоточат.
Хрупкие ногти свидетельствуют о нехватке витаминов, кальция и белков в рационе. Из-за дефицита железа ногти становятся вогнутыми. Полоски на ногтях могут говорить о наличии онкологического заболевания.
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