Лайфхаки для сохранения молодости и здоровья

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Как сохранить хорошее здоровье на долгие годы? Вам вовсе не обязательно тратить горы денег на содержание личного врача, тренера, косметолога и так далее. Лучше применяйте в своей жизни простые лайфхаки.Хотите защитить себя от гипертонии? Кушайте арбузы. Активные вещества в арбузах прекрасно влияют на сосуды.Не переедайте. А если вам кажется, что проголодались, то проверьте себя и представьте яблоко. Если от голода аж слюнки потекли, значит, вы действительно проголодались. Но не накладывайте еду в большие тарелки. Ученые советуют немного недоедать, так как переедание очень опасно для здоровья.Хотите избавиться от насморка за одну ночь? Поставьте около изголовья тарелку с нарезанной луковицей и вдыхайте аромат. К утру насморк пройдет.Хорошее средство от депрессии — употребление цитрусовых. А еще полезно вдыхать запах кожуры. Разминайте кожуру цитруса в руках и наслаждайтесь ароматом.Принимайте контрастный душ каждое утро. Это поможет вам стать закаленным и забыть о простуде.Если вы чувствуете усталость и наступающую головную боль, то выпейте стакан или два чистой воды. Часто причиной головной боли становится обезвоживание. И никогда не пейте дважды кипяченую воду, так как в ней образуются вредные соединения.Уделяйте спорту хотя бы полчаса каждый день. Можно просто подолгу гулять. Помните, что любая физическая активность продлевает жизнь.