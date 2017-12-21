Россиянам посоветовали употреблять голубей в пищу
Дело в том, что оно в больших количествах содержит аминокислоты и ненасыщенные жирные кислоты. Кроме того, голубиное мясо отличается высокой калорийностью и низким содержанием жиров. Все это помогает снижать уровень холестерина в крови.
Аралов также предложил добровольцам оценить вкусовые качества блюд из голубя. Мясо получило пять баллов из пяти, бульон — 4,8.
Ученый отмечает, что существуют мясные породы голубей. Например, польские рыси весят около 700 г. Для сравнения, куриные тушки средних размеров, которые можно найти в супермаркете, весят порядка 1 кг.
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