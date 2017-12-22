10 основных правил для совершенной кожи лица

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Совершенная кожа лица – мечта или реальность? В то время как одни мечтают об идеальном тоне кожи, другие - о более гладкой и сияющей коже, третьи стремятся избавиться от возрастных изменений…Итак, первый шаг на пути к совершенной коже – необходимо определиться со своими желаниями и потребностями кожи, советуют эксперты med2.ru. Далее, подобрать соответствующий уход и неуклонно следовать основополагающим правилам ритуала красоты и ухода.Кожа любит деликатность. Долой безжалостный гоммаж. Нужно использовать мягкие средства отшелушивания.Очень важно соблюдать три этапа в ритуале ухода за кожей лица: очищение, придание коже тонуса и увлажнение.Наносить нужно каждое средство по направлению от центра к внешнему краю контура лица легкими круговыми движениями.Очищение кожи необходимо даже если она кажется идеально чистой. Так как, помимо остатков макияжа на коже остаются загрязнения от внешней окружающей среды и потоотделения. Используйте средства для очищения утром и вечером.Кому-то подойдут кремовые средства для сухой кожи, а для кого-то, идеальными будут гели для жирной. Не нужно слушать подругу, которая говорит, что именно ее средство лучшее. Ищите свое!Тонизировать лицо необходимо после процедуры очищения и перед нанесением дневного крема. Это поможет завершить процедуру очищения и подготовит кожу к усвоению уходового средства.Кожа нуждается в увлажнении. Увлажняйте ее утром и вечером.Времена года сменяются друг другом, идут годы… средства ухода тоже необходимо иногда менять.Доверяйте свою кожу проверенным активным ингредиентам. Изучите свойства полезных компонентов. Научитесь читать состав на упаковке с чудо - средством. Это поможет избежать ошибок и разочарований.Уход за собой – это момент удовольствия и умиротворения. Ароматическая свеча, мягкий свет, тихая музыка. Используйте с удовольствием это «время для себя», чтобы побаловать себя несколькими минутами ощущения гармонии.И напоследок, если все-таки «времени в обрез».И такое случается. Найдите все же время для снятия макияжа. В противном случае неприятных сюрпризов от кожи не избежать. Идеальным здесь вариантом будет мицеллярная вода.