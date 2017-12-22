10 основных правил для совершенной кожи лица
Итак, первый шаг на пути к совершенной коже – необходимо определиться со своими желаниями и потребностями кожи, советуют эксперты med2.ru. Далее, подобрать соответствующий уход и неуклонно следовать основополагающим правилам ритуала красоты и ухода.
1. Исключить грубый подход.
Кожа любит деликатность. Долой безжалостный гоммаж. Нужно использовать мягкие средства отшелушивания.
2. Систематичность в уходе.
Очень важно соблюдать три этапа в ритуале ухода за кожей лица: очищение, придание коже тонуса и увлажнение.
3. Двигаться по кругу.
Наносить нужно каждое средство по направлению от центра к внешнему краю контура лица легкими круговыми движениями.
4. Идеально чисто.
Очищение кожи необходимо даже если она кажется идеально чистой. Так как, помимо остатков макияжа на коже остаются загрязнения от внешней окружающей среды и потоотделения. Используйте средства для очищения утром и вечером.
5. Индивидуальный подход.
Кому-то подойдут кремовые средства для сухой кожи, а для кого-то, идеальными будут гели для жирной. Не нужно слушать подругу, которая говорит, что именно ее средство лучшее. Ищите свое!
6. Не умаляйте значение тоника.
Тонизировать лицо необходимо после процедуры очищения и перед нанесением дневного крема. Это поможет завершить процедуру очищения и подготовит кожу к усвоению уходового средства.
7. Живительная влага.
Кожа нуждается в увлажнении. Увлажняйте ее утром и вечером.
8. Перемены всегда к лучшему.
Времена года сменяются друг другом, идут годы… средства ухода тоже необходимо иногда менять.
9. Проверенный союзник.
Доверяйте свою кожу проверенным активным ингредиентам. Изучите свойства полезных компонентов. Научитесь читать состав на упаковке с чудо - средством. Это поможет избежать ошибок и разочарований.
10. Приятное с полезным.
Уход за собой – это момент удовольствия и умиротворения. Ароматическая свеча, мягкий свет, тихая музыка. Используйте с удовольствием это «время для себя», чтобы побаловать себя несколькими минутами ощущения гармонии.
И напоследок, если все-таки «времени в обрез».
И такое случается. Найдите все же время для снятия макияжа. В противном случае неприятных сюрпризов от кожи не избежать. Идеальным здесь вариантом будет мицеллярная вода.
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