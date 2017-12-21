Эксперты рассказали, чем важен для организма витамин A

Знаете ли вы, почему витамин А так важен для нашего организма? Известно, что витамин А – это жирорастворимый витамин, который, главным образом, поддерживает здоровье глаз.Дефицит витамина А в организме может вызвать различные проблемы со здоровьем.Чтобы сохранить свое здоровье и нормальный рост клеток, пишет med2.ru, необходимо, чтобы организм, регулярно получал необходимое количество витамина А.Вы наверняка помните, как в детстве, все взрослые твердили о важности моркови, но не все объясняли почему. Да, потому, что морковь – это лучший источник витамина А. К сожалению, более 50% мужчин и женщин в мире страдают от плохого зрения, что косвенно означает дефицит витамина А в их организме.Если человек не получает необходимый объем витамина А в своей диете, есть высокая вероятность того, что он заболеет гемералопией. Гемералопия – один из наиболее распространенных симптомов дефицита витамина А, который означает полную неспособность видеть в темноте. Низкий уровень витамина А иногда также вызывает раздражение, зуд и образование язв роговицы.Действительно ли витамин А полезен для беременных женщин? У этого утверждения может быть две стороны. Большинство беременных женщин сомневаются в полезности витамина А. Согласно многим медицинским заключениям, во время здоровой беременности, женщины должны избегать избытка витамина А, поскольку он вмешивается в процесс развития плода.С другой стороны, некоторые акушеры полагают, что младенцы все-таки нуждаются в некотором количестве витамина А. Если беременная женщина страдает от дефицита витамина А есть шанс, что у ребенка будет отмечаться замедление роста и вероятность слепоты. Согласно отчетам ВОЗ, более 600,000 детей рождаются слепыми каждый год, и в большинстве случаев – именно потому, что у матерей не было достаточного количества витамина А в крови.