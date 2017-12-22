Эксперты выяснили, как студенты спасаются от стресса во время сессии
В исследовании приняли участие студенты в возрасте 18 лет и старше без серьезных психических расстройств. Добровольцы сдавали экзаменационную сессию.
Первая группа (половина участников) в течение 8 недель посещала занятия, развивающие осознанность, и получала стандартную психологическую поддержку.
Второй группе предоставили только психологическую поддержку.
Участники из первой группы каждую неделю ходили на очные групповые занятия. Еще им советовали практиковаться дома по 15-20 минут в день.
До и после курса занятий добровольцы заполнили опросники. Исследователи установили: осознанность снижала уровень дистресса у участников сильнее, чем просто психологическая поддержка. Каждого шестого студента осознанность спасла от сильного дистресса. Кроме того, осознанность повысила уровень благополучия добровольцев.
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