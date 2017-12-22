Ученые рассказали, как можно повысить самооценку подростка

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Ученые из Университета Бригама Янга обнаружили, что подростки, которые бескорыстно помогали незнакомым людям или делились с ними, чаще имели высокую самооценку через год. Помощь друзьям и членам семьи не способствовала повышению самооценки.Исследователи проанализировали данные 681 подростка в возрасте от 11 до 14 лет. Участники отвечали на вопросы 4 раза за период с 2008-го по 2011 год. Исследователи установили, что просоциальное поведение по отношению к незнакомцам было связано с высокой самооценкой год спустя.Согласно данным предыдущих исследований, подростки, демонстрирующие такое поведение, реже попадают в неприятности и чаще имеют хорошие отношения с членами семьи.Кстати, детей легче всего научить доброте. К такому выводу пришли специалисты из университетов Венсминстера, Берна, Вены и Университета Роял Холлоуэй.У родителей, которые хотели, чтобы их дети выросли заботливыми и добрыми, чаще всего дети оказывались именно такими. А передать детям стремление к власти и достижениям родителям удавалось редко.