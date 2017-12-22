Вот почему вы обязаны купить своему ребенку домашнее животное!

Если у вас есть новорожденный ребенок, наличие собаки или кошки в доме обычно приветствуется - ведь нас не устают пугать аллергиями и токсоплазмозами. Однако согласно недавнему исследованию, домашние питомцы могут значительно улучшить здоровье ребенка, сообщает Simplemost.И это работает, даже когда ребенок находится еще в утробе матери!Исследователи проанализировали 746 семей, у которых есть домашние питомцы и маленькие дети. Был сделан вывод, что в домах, где есть питомцы, младенцы имеют больше "хороших" кишечных бактерий, которые борются с аллергией и ожирением.Это отличная новость для семей с пушистыми питомцами (хотя вы все еще, вероятно, не даете собаке облизывать лицо ребенка).Если вы беременны и у вас нет собаки или кошки, но очень хочется завести - не теряйте время, а действуйте!Исследование показало, что воздействие животных на беременных приводило к обогащению организма специальными кишечными бактериями, которые предотвращают аллергию и ожирение даже у еще не родившегося ребенка.Это особенно полезно для детей, рожденных через кесарево сечение. Исследования показали, что дети, рожденные через кесарево, подвергаются более высокому риску ожирения, чем младенцы, рожденные естественным путем.Получается, что домашние животные во время беременности и сразу после рождения малышей могут помочь восполнить недостаток этих бактерий.Если вы подумываете о том, чтобы завести пушистика, но не можете этого сделать из-за ребенка - подумайте о пользе, которую может питомец принести вашему малышу.Заводите собак или кошек, и не бойтесь за своего ребенка!