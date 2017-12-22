Найден еще один способ остановить старение мозга. И он 100% вам понравится!

По мере нашего взросления — а затем и старения — мы понемногу «изнашиваемся», пишет Medical Express.И прежде всего это касается работы мозга, который постепенно теряет гибкость в реагировании на внутренние химические переходы и изменения организма. В особенности старение мозга ускоряется такими болезнями, как синдром Альцгеймера.Однако одно весьма интересное исследование, опубликованное немецкими учёными в журнале «Frontiers of Human Neuroscience», показало, что процесс старения мозга замедляют не только систематические традиционные физические нагрузки, но и… танцы, которые показывают ещё более впечатляющий результат!Как говорит доктор Катрин Рефельд, ведущий данного исследовательского проекта в немецком центре нейродегенеративных болезней в Магдебурге (Германия):«Именно танцы позволяют добиваться ещё более эффективных результатов в противодействии старению мозга и тела по сравнению с обычным фитнесом и спортом».Такие результаты были получены благодаря эксперименту, который поставила команда под руководством доктора Рефельд.К участию в нём были привлечены несколько пожилых людей со средним возрастом 68 лет. Часть из них в течении 18 месяцев занималась фитнесом, остальные — исключительно танцами.По истечении срока команда учёных из Магдебурга установила весьма интересные результаты!Оказалось, что систематические занятия танцами — куда более эффективная защита против старения и дегенерации клеток головного мозга!Интересно, что группа пожилых людей каждые пару недель меняла стиль танцев — они танцевали под разную музыку под руководством опытных хореографов.Исследование показало, что такой дополнительный защитный эффект был достигнут не в последнюю очередь потому, что группе приходилось не только запоминать танцевальные движения, но также и музыку, параллельно вспоминая ранее выученные движения.Таким образом, систематические занятия танцами оказались в значительной мере более эффективными по сравнению с традиционным фитнесом!Доктор Рефельд даёт совет, который заставит многих из нас пуститься в пляс:«Думаю, каждому хочется жить самостоятельной и здоровой жизнью как можно дольше. Физическая активность — один из факторов, который этому способствует, поскольку противостоит нескольким факторам риска и замедляет возрастные ухудшения. Я считаю, что танец — это действенный способ поставить новые задачи для развития тела и разума, особенно в старости».А вы любите танцевать?