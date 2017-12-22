7 таких способов использовать лимон, о которых должна знать каждая женщина

Вот 7 способов, как можно использовать лимон в уходе за внешностью:

1. С помощью лимонного сока можно осветлить волосы.

2. Лимонный сок поможет устранить пятна на лице.

3. Лимонный сок не даст губам потрескаться.

4. Лимонный сок избавит вас от черных точек.

5. Лимонный сок улучшает вид ногтей.

6. Используйте лимонный сок как дезодорант.

7. Используйте лимонный сок как тоник для лица.

Лимон подходите не только для оздоровления организма, но и для ухода за кожей лица, волосами, губами, ногтями и даже подмышками! Использовать лимон очень просто, делать это можно, когда угодно, пишет Organic Medicine. Главное - чтобы вашем холодильнике всегда был свежий лимон.Для этого растворите 50 мл свежевыжатого лимонного сока в 200 мл воды, нанесите эту смесь на волосы, оставьте на 15 минут.Метод подействует быстрее, если вы сделаете процедуру прямо перед выходом на улицу. Желательно в солнечный день.У вас есть черные точки, пигментные пятна, прыщи? Забудьте о дорогих кремах! Достаточно лимонного сока. Нанесите сок с помощью ватного тампона прямо на несовершенства кожи и оставьте на 15 минут. Затем смойте его теплой водой. Повторяйте эту процедуру, пока пятна не исчезнут.В холодное время года вы страдаете от сухости и трещин на губах? Нанесите на губы немного лимонного сока перед сном. Он отшелушивает отмершие клетки, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Ваши губы станут мягкими и нежными.Лимон является источником витамина С и таких минералов, как кальций, калий и магний. Поэтому лимонный сок отлично подходит для избавления от черных точек.Используйте ватный тампон, чтобы нанести лимонный сок на проблемные места, оставьте его на 15 минут. Совсем скоро вы увидите первый результат.С его помощью вы можете укрепить, освежить и отбелить ногти. Просто подержите их в течение 10 минут в лимонном соке. Затем нанесите на ногти раствор, приготовленный из равного количества белого уксуса и горячей воды.В конце концов, хорошо помойте руки. Вы будете удивлены результатами!Разрежьте лимон пополам, натрите половинками лимона места под мышками. Результат поразит вас. Вы не будете потеть, на вашей одежде не появятся влажные пятна, вас будет окружать приятный цитрусовый аромат.Только разбавьте его предварительно водой. Использование такого раствора освежит и очистит ваше лицо. После не забудьте нанести на лицо увлажняющий крем.Как вы используете лимонный сок в уходе за собой? Какой из этих рецептов вам понравился?