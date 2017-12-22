Ученые выяснили возможную причину заикания
Предыдущие исследования показали, что у заикающихся людей нарушен баланс активности полушарий мозга. Активность в левой лобной доле мозга у заикающихся снижена, а в правой – повышена. Исследователи решили разобраться, что из этого лежит в основе заикания. Они сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ) людям, заикающимся с детства. В процессе сканирования участники представляли, что говорят названия месяцев.
Нейронный проводящий путь в правой лобной доле у заикающихся людей оказался намного активнее по сравнению с участниками, которые не заикались. Чем активнее был этот путь, тем сильнее заикался человек. Специалисты пришли к выводу: гиперактивность правой лобной доли мешает работать зонам мозга, отвечающим за речь.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил slava в категорию Разное
Добавить комментарий