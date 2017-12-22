Простое народное средство против неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта – это следствие, а причина – сбои в работе ЖКТ, болезни легочной системы, поджелудочной железы или ротовой полости. Таким образом, неприятный запах сигнализирует нам о необходимости посетить врача.Если источником неприятного запаха являются болезни ротовой полости (кариес, скопление зубного камня, воспаление слизистой оболочки, пародонтоз), то от него можно избавиться и подлечить десны с помощью масляной настойки эхинацеи.Регулярно перед сном держите во рту настойку сырых цветочных корзинок эхинацеи на нерафинированном подсолнечном масле (1: 5) по 40–50 минут.