Простое народное средство против неприятного запаха изо рта
Если источником неприятного запаха являются болезни ротовой полости (кариес, скопление зубного камня, воспаление слизистой оболочки, пародонтоз), то от него можно избавиться и подлечить десны с помощью масляной настойки эхинацеи.
Регулярно перед сном держите во рту настойку сырых цветочных корзинок эхинацеи на нерафинированном подсолнечном масле (1: 5) по 40–50 минут.
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