5 признаков, что диета вам не подходит

Ясно, что ваша диета неэффективна, если вес упрямо стоит на месте. Но не подходящую вам систему питания можно вычислить и по другим признакам.Вы наверняка знаете, что красивую фигуру и отличное настроение можно получить только одним способом – питаясь правильно. Диеты же, даже очень популярные, здоровья и красоты обычно не добавляют, так как построены на ограничениях. Тем не менее ради экспресс-результатов большинство женщин нет-нет да и садятся на диету, морально готовясь при этом к перепадам настроения, мукам совести и неприятному чувству голода. Однако к этим типичным побочным эффектам диет иногда добавляются симптомы, на которые стоит обратить внимание. Они – верный признак, что выбранная стратегия питания вам не подходит и даже опасна для здоровья.Если вы просыпаетесь разбитыми, не можете сосредоточиться без кофе, через силу тренируетесь и вообще какие-то вялые, не нужно быть врачом, чтобы предположить – вашему организму не хватает питательных веществ для нормальной работы. Большинство диет построены на ограничениях, но человеческий организм задуман природой так, что для жизнедеятельности ему нужен весь спектр жиров, белков и углеводов в определенном эволюцией соотношении. Нарушение этого баланса не критично в течение недели-двух, но если вы чувствуете упадок сил и отсутствие жизненной энергии месяц и более, диета однозначно опасна для организма.Ошибки в подборе диеты всегда в первую очередь бьют по внешности. Болезненная худоба или, наоборот, набор веса, проблемная кожа, серый цвет лица – все это выдает неправильно питающегося человека. Согласитесь, война с килограммами не стоит таких жертв, ведь терять их можно и без жестких диет. Тем не менее решить некоторые проблемы с внешностью, обусловленные ограничениями в питании, можно с помощью приема витаминно-минеральных комплексов. Но помните, что назначать их должен врач после тщательного анализа вашего состояния.Стресс любой природы, в том числе связанный с режимом питания, нередко проявляется в бессоннице. Специалисты связывают такие проблемы, как излишняя сонливость, склонность к прерывистому сну, сложности с засыпанием, с недостатком питательных веществ в рационе и рекомендуют внимательно прислушиваться к сигналам организма. Нарушение циркадных ритмов, как показывают исследования, могут затруднять потерю веса, а значит, вашп диета становится не только выматывающей, но и бесполезной.В идеале должно слегка напоминать о себе три-четыре раза в день. Если же ваши мысли вьются вокруг еды круглые сутки, ситуацию лучше обсудить с диетологом и/или психологом, работающим с пищевыми расстройствами. Какую бы систему питания вы ни избрали, голодать вы не должны – это аксиома.Нежный женский организм способен терпеть многие эксперименты, но отсутствие менструации – очень веский симптом того, что он нездоров.