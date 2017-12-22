Яблоки и томаты спасут легкие экс-курильщиков (и не только)

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В возрасте около 30 лет легкие человека начинают постепенно стареть, их функции снижаются – особенно у курильщиков, даже если те уже бросили свою пагубную привычку. Однако частично этот процесс можно остановить, сообщили сотрудники Школы здравоохранения Блумберга Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health). Как и во многих других случаях, поможет правильное питание – рацион с высоким содержанием фруктов и овощей. Особенно хорошо себя проявили томаты и яблоки.Команда ученых исследовала рацион и функции легких более 650 взрослых из Германии, Норвегии и Великобритании в 2002 году. Затем, 10 лет спустя, легкие тех же участников протестировали повторно. Каждый из взрослых изначально заполнял опросник, где указывал свои основные данные и описывал свою диету, а затем проходил процедуру спирометрии. Измерялись два параметра: сколько человек может выдохнуть за секунду и сколько – вдохнуть за шесть секунд. Учитывались рост, возраст, пол, индекс массы тела участников, их социально-экономический статус, уровень физической активности и потребления калорий.Взрослые, которые употребляли больше двух томатов или трех порций свежих фруктов в день, демонстрировали более медленное снижение функции легких по сравнению с теми, кто съедал в среднем менее одного томата или порции фруктов ежедневно. У бывших курильщиков полезный эффект был особенно заметен – объем легких у тех, кто ел много томатов и фруктов, через 10 лет был больше, чем у остальных, в среднем на 80 мл. Таким образом, можно предположить, что питательные вещества, которые они получали все это время, помогали их легким регенерировать.