Ученые выявили происхождение вони изо рта на генетическом уровне
Исследователи выявили, что плохой запах изо рта может возникать у некоторых людей из-за определенных мутаций в гене.
Ученые считают, что галитоз чаще всего возникает, когда у человека наблюдаются проблемы с органами пищеварения и бактериальной флорой в ротовой полости.
Как сообщает издание Nature Genetics, в 3% случаев галитоз может возникать без видимых причин.
Оказалось, что в гене SELENBP1 у испытуемых были обнаружены мутации, которые способствовали возникновению повышенного содержания метантиола и диметилсульфида в крови. Именно эти соединения приводят к возникновению неприятного запаха.
В дальнейшем исследователи рассчитывают выявить, каким образом можно избавиться от дурного запаха, возникающего из-за мутации.
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Добавил ignat в категорию Разное
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