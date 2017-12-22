Игровую зависимость признают психическим расстройством

В 2018 году впервые за 28 лет появится обновленная Международная классификация болезней. Десятая ее версия была одобрена в 1990 году, а в России вступила в силу с 1999 года. В 2018 году в нее впервые войдет игровая зависимость – о которой, возможно, 28 лет назад никто и не слышал. Заболевание отнесут к психическим расстройствам, но какова будет точная формулировка – пока неизвестно. Впрочем, самое главное уже сделано – во Всемирной организации здравоохранения уже определились с критериями, по которым врачи будут оценивать, перешла ли любовь к видеоиграм у человека в категорию заболевания.Представители ВОЗ заявили, что не всех любителей можно назвать игроманами, точно так же, как не у всех людей, употребляющих алкоголь, диагностируют алкоголизм. В прошлом году исследователи из Оксфордского университета (University of Oxford) занимались научной работой с целью выяснить, каков процент игроманов среди людей, любящих проводить время перед компьютером или приставкой. В выборке насчитывалось до 19 тысяч человек, из которых только у 2-3% проявлялось достаточное количество симптомов зависимости. Американская психиатрическая ассоциация (American Psychiatric Association) предлагает список из девяти симптомов, среди которых, например, антисоциальное поведение, связанное с видеоиграми, «ломка», тревожность.Некоторые эксперты сомневаются в том, что зависимость от игр – это действительно серьезное заболевание, так как пока не было выявлено негативных последствий этой зависимости для здоровья. С другой стороны – опрос 500 игроков показал, что каждый десятый из них играет не менее 12 часов в сутки (а то и сутки напролет), что вряд ли оздоровляет организм человека.