Назван продукт, который защитит от смерти при раке кишечника
Новое исследование показало, что употребление орехов уменьшает вероятность смерти от рака кишечника. Жертвы этой болезни, которые каждый день употребляю пригоршню орехов, на 57% реже уходили из жизни раньше времени. Орехи также уменьшали вероятность рецидива рака на 42%. Лесные орехи, среди которых миндаль, пекан и грецкий орех, обладали наибольшими преимуществами, а вот арахис и арахисовое масло не оказывали никакого существенного воздействия на здоровье пациентов. Авторы исследования советуют жертвам рака кишечника обязательно включить в свой ежедневный рацион эти полезные закуски.
Ученые из Dana-Farber Cancer Institute в Бостоне проанализировали состояние здоровья 936 пациентов, которые проходили лечение третьей стадии рака кишечника. Большинство из участников уже прошли через хирургические операции и химиотерапию. Ни одна из опухолей не дала метастазов. У таких пациентов вероятность выживания составляет 70% в течение следующих трех лет. Из всех участников исследования 19% потребляли, по меньшей мере, 60 грамм орехов в неделю. Результаты показали, что любители орехов на 57% реже уходили из жизни раньше времени по сравнению с пациентами, которые вообще не употребляли орехов после завершения лечения.
Исследователи подчеркивают, что хотя орехи и оказывают такое положительное воздействие на жертв рака кишечника, они вовсе не должны стать заменой традиционного лечения, а лишь только дополнительным компонентом питания, который влияет на выживаемость пациентов. Здоровая диета имеет значение при лечении многих видов рака, и орехи являются одним из главных ее компонентов. В последнее время эксперты наблюдают беспрецедентно большое количество молодых людей, сталкивающихся с раком кишечника, что связано с неправильным питанием и низкой физической активностью.
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Добавил Ivan в категорию Онкология
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