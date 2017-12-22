Назван продукт, который защитит от смерти при раке кишечника

Регулярное употребление миндаля, пеканов или грецких орехов улучшает выживаемость жертв рака кишечника на 57%. Лесные орехи обладают целым набором преимуществ для здоровья желудочно-кишечного тракта.Новое исследование показало, что употребление орехов уменьшает вероятность смерти от рака кишечника. Жертвы этой болезни, которые каждый день употребляю пригоршню орехов, на 57% реже уходили из жизни раньше времени. Орехи также уменьшали вероятность рецидива рака на 42%. Лесные орехи, среди которых миндаль, пекан и грецкий орех, обладали наибольшими преимуществами, а вот арахис и арахисовое масло не оказывали никакого существенного воздействия на здоровье пациентов. Авторы исследования советуют жертвам рака кишечника обязательно включить в свой ежедневный рацион эти полезные закуски.Ученые из Dana-Farber Cancer Institute в Бостоне проанализировали состояние здоровья 936 пациентов, которые проходили лечение третьей стадии рака кишечника. Большинство из участников уже прошли через хирургические операции и химиотерапию. Ни одна из опухолей не дала метастазов. У таких пациентов вероятность выживания составляет 70% в течение следующих трех лет. Из всех участников исследования 19% потребляли, по меньшей мере, 60 грамм орехов в неделю. Результаты показали, что любители орехов на 57% реже уходили из жизни раньше времени по сравнению с пациентами, которые вообще не употребляли орехов после завершения лечения.Исследователи подчеркивают, что хотя орехи и оказывают такое положительное воздействие на жертв рака кишечника, они вовсе не должны стать заменой традиционного лечения, а лишь только дополнительным компонентом питания, который влияет на выживаемость пациентов. Здоровая диета имеет значение при лечении многих видов рака, и орехи являются одним из главных ее компонентов. В последнее время эксперты наблюдают беспрецедентно большое количество молодых людей, сталкивающихся с раком кишечника, что связано с неправильным питанием и низкой физической активностью.