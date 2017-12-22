Врачи подсказали, как быстро справиться с болью в спине

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Порой, боли в спине не дают жить.Боли в спине – довольно распространенное явление в наши дни.При болях в спине нужно обращаться к невропатологу, или идти на первый прием к врачу общей практики (терапевту) или к хирургу.Диагностика заболеваний позвоночника основывается в первую очередь на характере жалоб, объективных изменениях позвоночника и суставов.Важную роль в установлении характера заболевания играют дополнительные методы обследования.Кроме того, сохранить здоровье позвоночника и избежать болей в спине поможет соблюдение несложных рекомендаций.При сидении под спину надо подкладывать небольшую подушку, чтобы обеспечить необходимую поддержку. Лучше, если вы сидите, откинувшись. Не следует сидеть долгое время, периодически надо вставать и прохаживаться.Поднимая тяжелые предметы, необходимо следить, чтобы ноги были согнуты, а спина была прямой.При переносе тяжелых предметов прижимайте локти к бокам и несите предмет ближе к телу.Если необходимо достать что-нибудь тяжелое с полки, встаньте ближе к ней и возьмите груз на голову, тогда вся тяжесть распределится по выпрямленному позвоночнику, а не ляжет на мышцы спины.Правильно вставайте со стула. Ноги на ширине плеч, голова поднята вверх, выгните поясницу, смотрите прямо перед собой. Затем медленно встаньте, используя мышцы рук, ног, ягодиц, а не мышцы спины.Избегайте резких наклонов вперед и в стороны.Спите в «ленивой» позе (в форме латинской буквы S). Больная спина не терпит, если вы лежите лицом вниз. Спина должна довольно плоско лежать на постели, а под колени подложите подушку.Больше ходите и плавайте, это укрепляет спину и очень полезно при длительных болях.Поддерживая свой идеальный вес, не допускайте его увеличения.