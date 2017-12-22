Названы простые, но эффективные народные рецепты от гастрита

Если медикаменты уже принимать устали.Гастрит и повышенная кислотность желудка — неприятные, но, к сожалению, довольно распространенные в наше время заболевания, которые можно вылечить натуральными средствами.Вы можете использовать предлагаемые средства для лечения и профилактики гастрита, не беспокоясь о возможных побочных эффектах.Требуется: по 2 ст.л. соцветий ромашки аптечной, травы зверобоя продырявленного, по 1 ст.л. травы шалфея дикого, травы душицы обыкновенной, травы медуницы лекарственной, 1 стакан воды.Способ приготовленияРастения измельчить, смешать. 1 ст.л. сбора залить крутым кипятком и настаивать 2 часа. После этого настой процедить.Способ примененияПринимать по 0,3 стакана 3 раза в день перед приемом пищи при хроническом гастрите.Требуется: по 1 ст.л. травы золототысячника зонтичного, травы чистотела большого, травы сушеницы топяной, листьев подорожника большого, по 2 ст.л. цветков ромашки аптечной, травы зверобоя продырявленного, листьев земляники лесной, цветков календулы лекарственной, по 3 ст.л. плодов черники обыкновенной, плодов шиповника, 4 ст.л. зерен овса посевного, 3 стакана воды.Способ приготовленияРастения измельчить и перемешать. 4 ст.л. сбора залить крутым кипятком и настаивать 3 часа, процедить.Способ примененияПриготовленное средство принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды при гастрите. Рекомендуется принимать 2 недели.Требуется: по 1 ст.л. корней солодки, льняного семени, листьев мяты перечной, плодов фенхеля, липового цвета, корневищ аира, 3 стакана воды.Способ приготовленияРастения измельчить и перемешать. 4 ст.л. сбора залить крутым кипятком и настаивать 3 часа, процедить.Способ примененияПринимать приготовленный настой при гастрите с повышенно кислотностью по 0,5 стакана 3 раза вдень перед едой.Требуется: по 1 ч.л. боярышника кроваво-красного, семян укропа душистого, плодов шиповника коричневого, травы сушеницы топяной, по 1 ст.л. листьев земляники лесной, корневищ с корнями девясила высокого, корней алтея лекарственного, травы пустырника пятилопастного, травы иван-чая, цветков ромашки аптечной, 1 л воды.4 ст.л. сбора залить кипятком, кипятить на водяной бане 15 минут, настаивать 4 часа, процедить.Принимать отвар теплым по 0,5 стакана 3 раза в день после еды при хроническом гастрите.