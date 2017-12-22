Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел

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Эти советы будут полезны всем, но особенно тем, у кого в доме живут дети.Принести в дом вирус может и взрослый и ребенок, но главное - не кто принес, а защититься всем остальным домочадцам, чтобы не утроить дома лазарет. Поэтому терапевты подсказали основные меры защиты и профилактики гриппа, которые помогут вам оставаться здоровыми, несмотря ни на что.Если не получается так сделать, тогда нужно минимизировать количество времени, проводимое рядом с больным. Или же надевать респираторные маски всем без исключения домочадцам и менять их каждые 2-3 часа на новые.Спертый воздух - благоприятная среда для размножения вирусов. Свежий воздух в данном случае является способом уничтожения витающих в воздухе патогенных микроорганизмов.Все столовые приборы, тарелки и чашки, которыми пользуется больной, нужно стерилизовать, а не просто мыть. Если стерилизатора для посуды у вас нет, тогда просто заливайте ее кипятком после мытья. Остальным домочадцам следует кушать и пить из другой посуды.Витамины не помешают и тому, кто заболел гриппом, и здоровым домочадцам. Включите в рацион свежие фрукты и овощи, орехи, морепродукты, нежирное мясо, куриный бульон, зеленый чай, шиповниковый отвар и так далее.В комнатной пыли отлично размножаются вирусы, поэтому ее нужно своевременно удалять со всех поверхностей, где она имеет свойство скапливаться.