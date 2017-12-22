Мужчину с самым длинным пенисом в мире признали инвалидом
Кабрера живет в мексиканском городе Сальтильо, получает государственное пособие и питается бесплатными обедами из банка продовольствия.
Мужчина отказывается укорачивать пенис хирургическим путем, потому что рассчитывает сделать карьеру в порно. Несколько месяцев назад ему действительно предложили роль в порнофильме, но чем увенчался проект, не сообщается.
Врачи подозревают, что Кабрера родился с обычными гениталиями и с подросткового возраста оттягивал крайнюю плоть при помощи грузов и резинок.
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