Мужчину с самым длинным пенисом в мире признали инвалидом

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Обладателя пениса длиной 48 сантиметров, мексиканца Роберто Эскивеля Кабрера признали инвалидом, сообщает International Business Times UK. 54-летний мужчина утверждает, что свисающий до колен половой орган мешает ему работать.Кабрера живет в мексиканском городе Сальтильо, получает государственное пособие и питается бесплатными обедами из банка продовольствия.Мужчина отказывается укорачивать пенис хирургическим путем, потому что рассчитывает сделать карьеру в порно. Несколько месяцев назад ему действительно предложили роль в порнофильме, но чем увенчался проект, не сообщается.Врачи подозревают, что Кабрера родился с обычными гениталиями и с подросткового возраста оттягивал крайнюю плоть при помощи грузов и резинок.