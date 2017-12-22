Хорошо знакомый всем продукт питания защитит от онкологии

Хорошо знакомый всем продукт питания может помогать организму человека противостоять онкологии. С этой целью, установили ученые, нужно регулярно съедать горстку шампиньонов.Американские исследователи из Университета Тафтса установили, что употребление в пищу шампиньонов эффективно в качестве средства защиты от рака груди. Женщинам, в силу наследственности склонным к развитию этого онкологического заболевания, ученые порекомендовали добавить эти грибы в ежедневный рацион в количестве примерно 100 граммов.Проводившиеся в Калифорнии опыты показали: при постоянном употреблении в пищу указанного количества шампиньонов, у женщин с уже диагностированным раком груди было зафиксировано уменьшение роста опухолевых клеток. Специалисты высказались о том, что в грибах содержатся микроэлементы, которые при попадании в организм создают своеобразный барьер от патогенов, провоцирующих развитие воспалений, которые способствуют появлению рака.«В составе шампиньонов присутствуют вещества, положительно воздействующие на дендритные клетки (основные борцы с раком), способствующие увеличению производства Т-лимфоцитов, которые укрепляют иммунную защиту и «не пропускают» раковые клетки», - объяснили их действие клиницисты.В организме человека при этом появляется своеобразный барьер от вирусов и бактерий.