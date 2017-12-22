Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть зелень

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Ежедневное употребление зеленого салата способно укрепить здоровье мозга и предотвратить наступление старческого слабоумия.К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Раша (США).Ученые проанализировали рацион и результаты когнитивных тестов 960 человек. Средний возраст участников составил 81 год, а период наблюдения был десять лет. Для исследования их разделили на пять равных групп в зависимости от частоты употребления зелени, а именно шпината, капусты, латука.В общем, оценки тестов снижались у всех участников со скоростью 0,08 стандартной единицы в год. В то же время мозг тех, кто регулярно употреблял салат (около 1,3 порции в день), старел на 0,05 пункта медленнее, чем у тех, кто его почти не употреблял (0,1 порции).Как указала автор исследования Марта Клэр Моррис, разница в годовом выражении составила 11 лет.Ученые отмечают, что результаты исследования указывают на связь между употреблением зелени и снижением темпов старения мозга, но не исключают, что эффект может быть достигнут при воздействии других факторов, в частности от того, курил человек или нет, как часто употреблял алкоголь и занимался спортом.