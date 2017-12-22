Куриные яйца помогают младенцам развивать мозг

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Исследование показало, что яйца улучшают показатели биомаркеров, связанных с развитием мозга младенца.Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что малыши, которых в шестимесячном возрасте знакомят со вкусом яиц, демонстрируют существенно более высокую концентрацию в крови холина и других биомаркеров, говорящих о развитии мозга, включая докозагексаеновую кислоту. Ученые подчеркивают, что яйца употребляются в пищу на протяжении всей истории человечества, однако наука до сих пор не обладает полной информацией об их потенциале в плане воздействия на здоровье людей.Холин и докозагексаеновая кислота (жирная кислота Омега-3, которая служит структурным компонентом мозга) играют важнейшую роль в деле развития мозга и его функционирования. Подобно молоку и семечкам, яйца полезны для поддержки раннего роста и развития организма, они насыщены важнейшими питательными веществами. Яйца обеспечивают необходимые жирные кислоты, белки, холин, витамины А и B12, селен и другие нутриенты до того уровня, который необходим растущему организму.Рандомизированное и контролируемое клиническое исследование воздействия яиц на мозг малышей проводилась в Эквадоре. Младенцев в возрасте от 6 до 9 месяцев произвольно разделили на две группы. В первой они получали по одному яйцу в день, а во второй не получали яиц вовсе.