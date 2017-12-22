Эти продукты надо обязательно есть зимой, иначе заболеете

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Зима в самом разгаре — как сохранить здоровье в лютые холода? Вот вопрос, тревожащий многих из нас. Диетологи составили список продуктов, употребление которых просто необходимо зимой, чтобы оставаться сильными и здоровыми.Внесите в рацион злаки: овсянку, рис, гречку, пшено. Кушайте бобовые: фасоль, зеленую и красную чечевицу, нут. Обязательно употребляйте овощи и зелень: картофель, морковь, свеклу, капусту, сельдерей, тыкву, листья салата и шпинат.Каждый день кушайте фрукты и сухофрукты: апельсины, мандарины, гранаты, киви, лимоны, хурму, финики, бананы, яблоки и замороженные ягоды (брусника, клюква, черника). Отдельно стоит упомянуть приправы. Внесите в рацион острые приправы, такие как перец, куркума, имбирь.