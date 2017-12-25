Неврологи доказали пользу зеленых листовых овощей для мозга

Зеленые листовые овощи вроде шпината, капусты и салата должны обязательно присутствовать в тарелке человека. Если есть их каждый день, то удастся замедлить старение мозга человека и предотвратить деменцию. Об этом говорят сотрудники Университета Раш, которые исследовали состояние мозга пожилых людей.В общей сложности к работе привлекли 960 человек (на момент начала исследования средний возраст составлял 81 год). Добровольцев разделяли на группы в зависимости от частоты потребления зеленых листовых овощей. В течение 10 лет отслеживалась динамика состояния людей за счет проведения тестов на когнитивные способности.Итак, люди, почти не потреблявшие зеленые листовые овощи, за 10 лет продемонстрировали более сильное снижение когнитивных способностей, чем люди, активно потреблявшие овощи. Разница между представителями этих двух групп была сопоставима с 11 годами старения мозга.