Как курить и быть здоровым: названы спасительные продукты

Ученые установили, какие продукты могут защитить легкие курильщика.Так, в статье, которую опубликовали в издании European Respiratory Journal, говорится, что действеннее всего защищают легкие от повреждений и воспалений яблоки и томаты.Ученый из университета Джона Гопкинса (Балтимор, США) Ванесса Гарсия-Ларсен утверждает, что работа легких начинает ухудшаться примерно в 30 лет, а скорость их затухания зависит от общего состояния здоровья. Еще в начале 2000-х ученые собрал группу людей-добровольцев из разных европейских стран. Специалисты изучали состояние легких, диету и частоту курения этих людей. Через 10 лет этих же добровольцев собрали снова, чтоб провести анализы и установить, как различия в питании отражаются на вероятности развития хронического обструктивного заболевания легких.Исследование показало, что употребление фруктов в большом количестве помогает замедлить процесс увядания и даже избавить людей от повреждений легких. По выводам ученых, люди, которые съедают по два-три помидора или неполное яблоко в день, гораздо реже страдали от этого заболевания, а также могли вдохнуть на 60-80 миллилитров воздуха больше, чем те, кто не употреблял этих продуктов.