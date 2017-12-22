Обогрев сидений в авто грозит бесплодием

Обогрев сидений в авто зимой — необходимость, которая, увы, может пагубно сказаться на здоровье. Особенно опасно сидеть на горячих сиденьях мужчинам.

Медики выяснили, что обогрев сидения зимой вредит сильному полу. Все дело в том, что нагревание таза и половых органов негативно влияет на состояние сперматозоидов, делая их вялыми. Проще говоря, мужчина, изо дня в день подогревающий свои яички, не сможет зачать ребенка.

Между тем сидеть на ледяном кресле опасно как для мужчин, так и для женщин. Тут уж появляется опасность подхватить остеохондроз, радикулит, болезни почек. Конечно, нужно включать обогрев сидения, но делайте это заранее — за 20 минут до посадки. Учтите также и то, что кресла, обитые тканью, прогреваются быстрее, чем кожаные.
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