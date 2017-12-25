Ученые выяснили, почему при поцелуе люди наклоняют голову вправо
Затем каждый из партнеров в отдельности ответил на несколько вопросов о поцелуе. Исследование показало: больше двух третей людей при поцелуе наклоняли голову вправо.
Правша, инициирующий поцелуй, наклоняет голову вправо, а левша - влево. Мужчины становятся инициаторами поцелуя в 15 раз чаще.
Человек, которого целуют, подстраивается под партнера. Наклоняться в "неудобную" сторону людям не нравится.
По словам специалистов, судя по всему, сторона, в которую человек будет наклоняться при поцелуе, заложена в мозге с рождения. Разные уровни гормонов, таких как тестостерон, и нейромедиаторов (к примеру, дофамина, связанного с вознаграждением) в левом и правом полушариях могут влиять на то, куда человек будет наклонять голову.
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