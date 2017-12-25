Какой спорт лучше для здоровья мозга?



Гулять пешком.



Бегать или заниматься джоггингом.



Плавать.



Заниматься аэробикой.



Подниматься по лестнице пешком.



Танцевать.



Ездить на велосипеде



Заниматься греблей.



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В то время как такие виды физических упражнений, как плиометрические, силовые и тренировка гибкости занимают важное место в спортивных программах, аэробная нагрузка, улучшающая сердечно-сосудистую функцию, – это лучший вариант для улучшения здоровья головного мозга и повышения интеллектуальных способностей.Прежде чем с пренебрежением отвернуться «Да ладно! Кардио!», подумайте, что это вовсе не означает, что вам нужно начинать «бегать» на скучном орбитреке или бить марафоны. Даже от 30 до 45 минут умеренной, но ежедневной физической активности принесут пользу вашему мозгу. И лучше, если вы будете...Как правило, «эндорфиновый всплеск» ощущается уже после первых тренировок, иногда даже после первого сеанса. Конечно, улучшение памяти и других функций мозга займут немного больше времени, но вы обязательно получите нужный эффект!