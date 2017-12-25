Какой спорт лучше для здоровья мозга?
Прежде чем с пренебрежением отвернуться «Да ладно! Кардио!», подумайте, что это вовсе не означает, что вам нужно начинать «бегать» на скучном орбитреке или бить марафоны. Даже от 30 до 45 минут умеренной, но ежедневной физической активности принесут пользу вашему мозгу. И лучше, если вы будете...
- Гулять пешком.
- Бегать или заниматься джоггингом.
- Плавать.
- Заниматься аэробикой.
- Подниматься по лестнице пешком.
- Танцевать.
- Ездить на велосипеде
- Заниматься греблей.
Как правило, «эндорфиновый всплеск» ощущается уже после первых тренировок, иногда даже после первого сеанса. Конечно, улучшение памяти и других функций мозга займут немного больше времени, но вы обязательно получите нужный эффект!
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Добавил slava в категорию Неврология
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