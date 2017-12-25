Ученые разгадали секрет мужской привлекательности

Как оказалось, за мужскую привлекательность и сексуальность отвечает конфигурация мышечного скелета верхней части тела – широкие плечи, рельефные бицепсы, будто намекающие на то, что перед вами носитель генетического материала высочайшего качества. Этот параметр, как подсчитали ученые, отвечает 70 процентов от общей привлекательностиИсследователи проверили, насколько значима физическая сила как фактор сексуальной привлекательности мужчин в эксперименте: они демонстрировали 150 участницам фотографии с мужскими телами, а те оценивали, насколько они привлекательны. Примечательно, что рост был не так значим, как мышцы в верхней части тела. При этом ни одна из 150 женщин, участвовавших в исследовании, не предпочла «слабаков».«Эволюционная психология говорит, что выбор женщин всегда диктуется «репродуктивными мотивами», то есть она всегда подсознательно рассчитывает на потомство от более перспективного самца. А более перспективным все еще считается тот мужчина, который обладает физической силой – ведь у него больше шансов победить в схватке, хотя это, конечно несколько первобытный подход», – прокомментировали результаты авторы работы в издании Proceedings of the Royal Society B.