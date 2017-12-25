Ученые разгадали секрет мужской привлекательности
Исследователи проверили, насколько значима физическая сила как фактор сексуальной привлекательности мужчин в эксперименте: они демонстрировали 150 участницам фотографии с мужскими телами, а те оценивали, насколько они привлекательны. Примечательно, что рост был не так значим, как мышцы в верхней части тела. При этом ни одна из 150 женщин, участвовавших в исследовании, не предпочла «слабаков».
«Эволюционная психология говорит, что выбор женщин всегда диктуется «репродуктивными мотивами», то есть она всегда подсознательно рассчитывает на потомство от более перспективного самца. А более перспективным все еще считается тот мужчина, который обладает физической силой – ведь у него больше шансов победить в схватке, хотя это, конечно несколько первобытный подход», – прокомментировали результаты авторы работы в издании Proceedings of the Royal Society B.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил slava в категорию Разное
Добавить комментарий