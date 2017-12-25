4 диагноза которые поставит вам… ушная сера



Сухая ушная сера. Простейшим объяснением сухости ушной серы является отсутствие жирных кислот (липидов) в вашем организме. Поэтому постарайтесь ввести в рацион такие продукты, как яйца, растительные масла, жирные сорта морской рыбы. Кроме того, причиной сухости ушной серы может быть дерматит и другие дерматологиеские заболевания, которые провоцируют избыточную сухость кожи.

Жидкая ушная сера. Если в последнее время консистенция вашей ушной серы изменилась, это может указывать на начало воспалительного процесса. Чтобы выяснить его природу, стоит договориться о встрече со специалистом-отоларингологом.

Ушная сера с неприятным запахом. Если вы отметили сильный неприятный запах, исходящий от вашей ушной серы, это может означать инфекцию среднего уха (отит). Если, помимо запаха, вы также время от времени отмечаете шум в ушах, вам однозначно стоит посетить ЛОРа.

Ушная сера со следами крови. Если при очистке ушей вы заметили следы алой крови, это может указывать на то, что ваша барабанная перепонка перфорирована. В таком случае вашему органу слуха угрожают инфекционные агенты, которые могут привести к отиту и, как следствие, к ухудшению или даже полной потере слуха. Вот почему стоит безотлагательно посетить врача.



Даже такая мелочь, как ушная сера, может многое рассказать о состоянии вашего здоровья, поэтому вы не должны игнорировать четыре симптома, перечисленные ниже.