Врачи раскрыли опасную статистику использования гаджетов

Британские эксперты называют детей в своей стране зомби из-за того, что они буквально приклеены к разного рода экранам по 5 с лишним часов в день. Это объясняется всплеском популярности смартфонов и планшетов.Эксперты называют британских детей зомби из-за их привычки по пять с лишним часов не отрываться от экранов телевизоров, смартфонов и планшетов. Исследование ученых из Оксфордского университета показало, что всего в пределах одного поколения время, которое ребенок тратит на общение с экранами, увеличилось с 3 часов до 4 часов 45 минут в день.Родителей предупреждают, что дети в возрасте 8 лет сегодня занимают большую часть активного дня контактом со смартфоном, телевизором или планшетами, включая школьные уроки, общение с друзьями и даже прием пищи. Подобного рода экранная психическая зависимость грозит бессонницей, ожирением, кибербуллингом (травля в интернете), а также утратой важнейших навыков живого социального общения и непосредственного контакта.Еще совсем недавно родители беспокоились только о том, что их дети проводят слишком много времени перед телевизорами, что негативно влияет на развитие их мозга. Однако сегодня дети и подростки тратят на просмотр телевизора меньше времени, чем это было 15 лет назад. Зато они гораздо чаще садятся к компьютеру и выходят в интернет, а почти всё остальное свободное время в их руках оказываются смартфоны и планшеты. Ребёнок ощущает постоянную потребность смотреть в какой-то экран, и при ограничении этого доступа у него могут отмечаться тревожные состояния, а также признаки депрессии.Даже у самых маленьких детей разыгрывается настоящая истерика, когда родители ограничивают доступ к любимым электронным устройством. В прошлом месяце американские ученые пришли к выводу о том, что подростки, которые тратят не менее 5 часов в день на смартфоны и другие гаджеты, имеют более чем на 70% повышенный риск депрессии.